Une vidéo montrant le retour de Mondher Zenaidi en Tunisie. Qu'en est-il ?

La page « Mondher Zenaidi, l'homme d'État » a publié ce matin du mercredi 22 mai 2024, une vidéo en direct portant le logo de la radio Mosaïque FM. Elle prétend montrer Mondher Zenaidi à l'aéroport de Tunis-Carthage. Dans la vidéo, on voit un groupe de personnes scandant le nom de Mondher Zenaidi et portant des banderoles avec ses photos et le drapeau national. Des centaines de personnes ont commenté la vidéo, partagée sur des dizaines de pages.

Nous avons vérifié l'authenticité de l'information. En consultant le site et la page de la radio Mosaïque FM, nous n'avons pas trouvé la vidéo. En consultant les moteurs de recherche, nous avons pu confirmer que le politicien Mondher Zenaidi était retourné en Tunisie en 2014.

Mondher Zenaidi, qui a été ministre du Commerce sous Ben Ali, est revenu en Tunisie en 2014, après une absence de plus de trois ans, pendant laquelle il a résidé à Paris. Il avait été acquitté de toutes les accusations portées contre lui.

En examinant les images et les vidéos accompagnant l'annonce de son retour en Tunisie, nous avons trouvé la même vidéo publiée aujourd'hui, datant précisément du 17 septembre 2014.

Rappelons que Mondher Zenaidi avait fait part de son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle prévue fin 2024, soulignant que le sauvetage de la Tunisie est un devoir collectif.

Ainsi, la vidéo ayant pour titre l’acceuil de Mondher Zenaidi à l’aéroport de Carthage est ancienne, elle date de 2014.

R.A.