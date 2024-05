Le nouveau président des conseillers du commerce extérieur de la France pour la région Mena est basé en Tunisie

Imprimer

Alexandre Ratle, nouvellement nommé président des conseillers du commerce extérieur de la France pour la région MENA est installé depuis plus de vingt ans en Tunisie. Outre ses activités professionnelles dans les secteurs de l’agriculture et de la santé, Alexandre Rattle est également depuis dix ans président du comité Tunisie des conseillers du commerce extérieur de la France. Il élargit désormais son périmètre pour prendre la présidence de toute la région Mena.

A l’heure où les yeux de beaucoup se tournent vers un Moyen Orient en forte croissance économique pour chercher de nouvelles opportunités de développement, cette nomination peut permettre de rajouter un lien supplémentaire pour le tissu économique tunisien vers ces pays.

En effet, Alexandre Ratle, qui vit en Tunisie, a non seulement contribué à l'économie locale à travers ses activités professionnelles et caritatives, mais est également un des acteurs de l'amitié franco-tunisienne. Sa défense des intérêts tunisiens et ses actions pour une collaboration renforcée entre la France et la Tunisie peuvent lui permettre d’utiliser sa parfaite connaissance du tissu économique franco-tunisien pour l’élargir à la région Mena.

Les conseillers du commerce extérieur français forment un réseau mondial d'experts du commerce international nommés par décret du Premier ministre français sur proposition du ministre chargé du Commerce extérieur. Ces conseillers, chefs d'entreprise ou experts de l'international, ont pour mission de conseiller les pouvoirs publics francais et d’optimiser ainsi la relation économique bilatérale. Ils fournissent un accompagnement précieux aux entreprises dans leur développement international grâce à leur connaissance approfondie des marchés locaux.

La nomination d'Alexandre Ratle par la France intervient à un moment crucial, alors que la région Mena continue de jouer un rôle pivot dans l'économie mondiale.

Sa connaissance intime de la Tunisie, son origine d’une grande famille du Moyen-Orient et son réseau étendu dans l'ensemble de la région Mena sont des atouts précieux qui peuvent permettre de porter les relations commerciales franco-tuniso-régionales à de nouveaux sommets.

R.B.H.