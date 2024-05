Météo - Tunisie : vent fort à partir de l’après-midi du lundi 20 mai

L'Institut national de météorologie (INM) a annoncé, lundi 20 mai 2024, des nuages passagers dans toutes les régions, parfois denses au nord, avec apparition d'orages accompagnés de pluies à l'extrême nord-ouest.

Les vents du secteur nord dans le nord et du secteur sud dans le centre et au sud, sont faibles et modérés puis se renforcent l'après-midi dans la plupart des régions atteignant temporairement 90 km/h avec des tourbillons de sable dans le sud limitant la visibilité horizontale.

La mer est agitée, devenant très agitée à localement agitée durant la nuit.

Les températures maximales oscillent entre 25°C et 30°C dans le nord et dans les hauteurs, et entre 32°C et 38°C dans le reste des régions atteignant localement 41°C dans le sud avec apparition de sirocco.

M.B.Z