Kaïs Karoui : la manifestation du 19 mai était spontanée

Le membre de la campagne explicative, Kaïs Karoui, a assuré que la manifestation du 19 mai 2024 était spontanée et qu’elle a été programmée cinq jours avant en guise de réaction aux communiqués émanant de certains pays et de l’Union européenne. Il s’agit, d’après lui, d’une manifestation de soutien à la souveraineté de l’État.

S’exprimant le 20 mai 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Kaïs Karoui a indiqué que les participants à la manifestation du 19 mai 2024 soutenaient un principe et qu’ils exprimaient leur colère face à l’ingérence dans les affaires du pays. Il a considéré que la manifestation a permis de communiquer un message clair. Il a estimé que certains sujets ne devaient pas figurer dans les communiqués de certaines ambassades et ministères des Affaires étrangères.

« Voyez ce qui se passe en Palestine… Malgré cela, nous n’avons pas vu de communiqués exprimant un mécontentement ou une dénonciation… La manifestation a été programmée le jour où l’Union européenne et les ambassades ont publié des communiqués contre la Tunisie, demandant la libération de je ne sais qui et exprimant leur mécontentement… Personne n’a le droit de s’ingérer dans nos affaires… Il y a eu un très beau paysage, celui du grand drapeau…

Le message a été bien formulé… Nous refusons toute ingérence… Il est peut-être acceptable de voir de tels communiqués de la part de certaines organisations… Mais, voir des gouvernements, des ambassades et des officiels publier des communiqués de ce genre ! On ne s’ingère pas dans vos affaires et vous n’avez, donc, pas le droit de le faire… De plus, ces communiqués nuisent aux personnes concernées… Ceci aggrave la situation des personnes concernées », a-t-il ajouté.

Kaïs Karoui a affirmé que les manifestants ont montré que le président de la République, Kaïs Saïed n’avait pas perdu de sa cote de popularité. D’après lui, un nombre important de Tunisiens tiennent à achever le processus actuel. Il a considéré que les Tunisiens refusaient tout retour vers la situation de l’avant 25-Juillet. Kaïs Karoui a indiqué qu’un nombre important de bénévoles s’était mobilisé lors de la présidentielle de 2019 et que ces derniers ne se sont jamais regroupés sous la forme de coordination. Il a assuré qu’il n'y aura pas de structure de ce genre dans le futur. Le membre de la campagne explicative a estimé que les opportunistes pouvaient essayer de profiter de la situation qu’il y ait une structure ou non. Il a assuré être prêt pour la prochaine présidentielle. Celle-ci est attendue d’ici la fin de l’année 2024.

Pour rappel, une grande mobilisation a été enregistrée ces derniers jours, afin d’assurer une présence - voulue massive - à la manifestation du matin du 19 mai 2024, devant le théâtre municipal à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Quelques centaines de manifestants ont répondu présent. Il est à noter que Kaïs Karoui n’avait pas participé à cette manifestation. Il a expliqué ne pas avoir été présent en raison d’autres engagements.

S.G