Anas Hmaidi : personne n’est à l’abri de la tyrannie du pouvoir

Le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmaidi était présent, samedi 18 mai 2024, à la célébration du 74e anniversaire de la création de la Ligue tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH).

A cette occasion, il a prononcé un discours, où il est revenu sur l’état des libertés et de la justice en Tunisie.

« La ligue commémore l’anniversaire de sa création au milieu d’une triste réalité. Une réalité où les droits et libertés sont violés, où les garanties sont violées, où le corps humain est violé, où les sièges sont violés… tout cela, après la violation du pouvoir judiciaire. Nous l’avons répété à maintes reprises : le pouvoir vise le pouvoir judiciaire afin d’achever tous les droits et libertés. La chute de la justice indépendante et sa réduction à une simple fonction présage de multiples dangers », a affirmé Anas Hmaidi dans son discours.

Le président de l’AMT a assuré que l’indépendance de la justice est l’unique garantie des droits de l’Homme, parce que personne n’est à l’abri de la tyrannie du pouvoir. Il a rappelé les injustices subies par les magistrats limogés depuis deux ans malgré une décision du Tribunal administratif en leur faveur. Il a, également, indiqué que le ministère de la Justice a mis la main sur les parcours professionnels des magistrats, à travers les mutations abusives, les limogeages… « Les magistrats n’ont plus de garanties leur permettant d’agir avec intégrité. Cependant, dans ces situations difficiles, j’appelle les magistrats à faire preuve de résilience ».

Anas Hmaidi a saisi cette occasion pour appeler à l’union. « Cette bataille touche à sa fin. Nous devons nous unir, tous, pour sauver le pays. Il n’y a plus de temps pour l’impartialité ».

Intervention de M. Hmaidi à partir de la 24e minute

S.H