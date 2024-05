Najla Abrougui : la présidentielle doit avoir lieu au plus tard le 23 octobre 2024

La membre du conseil de l’Instance supérieure et indépendante pour les élections (Isie), Najla Abrougui a indiqué que les candidats à la présidentielle prévue d’ici fin de l’année 2024 devront présenter le bulletin numéro trois. Elle a assuré que le calendrier électoral sera fixé dans les prochains jours.

Dans une déclaration accordée le 18 mai 2024 à l'agence Tunis Afrique Presse, Najla Abrougui a affirmé que l’élection présidentielle devait avoir lieu au plus tard le 23 octobre 2024 et que la convocation des électeurs devait avoir lieu durant les trois mois précédant la fin du mandat du chef de l’État. L’Isie entamera la mise à jour de la liste des électeurs à partir du 20 mai 2024 et appliquera le système d’enregistrement automatique.

Najla Abrougui a expliqué que l’Isie comptait réviser le décret d’application numéro 20 de l’année 2014. Ce texte porte sur les règles du déroulement de la campagne électorale et sur son financement.

S.G