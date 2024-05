Tunisie – Météo : pluies et hausse légère des températures

Durant le week-end du 18 au 19 mai 2024, le temps sera marqué par l’apparition de nuages denses et par des pluies faibles à importantes, annonce l’Institut national de météorologie.

Ainsi, après une matinée de samedi relativement pluvieuse au nord et aux régions ouest, des orages accompagnés de chutes de grêle seront enregistrés durant l’après-midi, tout d’abord dans l’ouest, puis couvrant progressivement les régions de l’est en fin de journée et pendant la nuit.

Les vents seront faibles à modérés durant l’après-midi, mais forts dans la nuit avec des tourbillons de sable au sud tunisien. De son côté, la mer sera agitée.

Par ailleurs, l’institut annonce qu’il y aura une légère hausse des températures qui oscilleront entre 26 et 32 degrés dans les régions côtières et entre 33 et 39 degrés dans le reste des régions. Les températures atteindront localement 41 degrés au sud du pays avec apparition de sirocco.