Sonia Dahmani, Maison de l’avocat, Kaïs Saïed… Les 5 infos de la journée

Il est minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 13 mai 2024.





Mandat de dépôt contre Sonia Dahmani

Un mandat de dépôt a été émis ce lundi 13 mai 2024 contre l’avocate Sonia Dahmani. L’avocate a comparu aujourd’hui devant le juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis mais n'a pas été auditionnée. Pour rappel, les forces de l’ordre ont pris d’assaut, le 11 mai 2024, les locaux de la Maison de l'avocat de Tunis où s’était réfugiée l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani après avoir fait l'objet d'un mandat d'amener.





La Maison de l’avocat de nouveau violée par le pouvoir : Zagrouba arrêté

Les forces de l’ordre ont pris d’assaut, encore une fois, la Maison de l’avocat, lundi 13 mai 2024, pour arrêter l’avocat Mehdi Zagrouba, au milieu des cris des avocats tout en sommant les présents d'enlever leurs téléphones. Les forces de l'ordre avaient encerclé depuis l'après-midi la Maison de l'avocat, après l'ouverture d'une enquête contre les avocats Mehdi Zagrouba et Nidhal Salhi. Une vidéo prise par nos confrères de TnMedia montre l’assaut des policiers qui ont saccagé les lieux tout en hurlant contre les avocats présents. Ils étaient arrivés dans une voiture banalisée, sont repartis avec Mehdi Zagrouba et ont dit qu’ils allaient revenir.





Prorogation de la détention de Borhen Bssais et Mourad Zeghidi

Le procureur de la République vient de décider, lundi 13 mai 2024, la prorogation de la détention préventive des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi de 48 heures supplémentaires. Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont comparu ce matin devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance. Ils ont été interrogés à propos de déclarations médiatiques et de statuts sur les réseaux sociaux, dont certains datent de 2020





Kaïs Saïed : personne n’est au-dessus de la loi !

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed s’est entretenu ce lundi 13 mai 2024, au palais de Carthage, avec le président du haut comité de contrôle administratif et financier (HCCAF) et du comité d’audit des recrutements au sein de la fonction publique, Imed Hazgui. Lors de cette rencontre, le président de la République a déclaré que le pays menait une guerre de libération et qu'il n'acceptera que la victoire. « Personne n’est au-dessus de la loi et personne n’est au-dessus de la reddition des comptes », a-t-il dit.





Mondher Zenaidi : Kaïs Saïed doit quitter le pouvoir !

L’ancien ministre et candidat pressenti à la prochaine présidentielle (dont la date n’a pas été fixée), Mondher Zenaidi, a estimé qu’il est temps pour Kaïs Saïed de partir. Dans un post Facebook, daté de lundi 13 mai 2024, le politicien a indiqué qu’« il était temps pour lui de quitter le pouvoir, après nous avoir soumis à un régime autocratique, qui a transformé la sécurité juridique en une peur constante, la prétendue liberté en liberté conditionnelle et l'espoir pour l'avenir en désespoir, plaçant aujourd'hui notre pays sous une menace réelle de péril imminent ».