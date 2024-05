L’affaire de Chadha Haj Mbarek devant la Cour de cassation

La Cour de cassation va examiner, demain, mardi 14 mai 2024, le recours déposé par la journaliste Chadha Haj Mbarek, contre la décision de la chambre des mises en accusation qui a rejeté la décision du juge d’instruction de classer l’affaire.

Le syndicat national des journalistes tunisiens appelle, à cette occasion, à la mobilisation pour lever l’injustice subie depuis plusieurs mois par la journaliste incarcérée depuis plus de dix mois, dans le cadre de l’affaire Instalingo.

Rappelons que le syndicat avait indiqué que la journaliste était victime de sérieux problèmes de santé à cause des conditions de détention et la lenteur des procédures, appelant à mettre fin aux abus qu’elle est en train de subir en vertu de lois injustes et incompatibles avec les décrets régissant la profession.

S.H