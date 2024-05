Incident du drapeau : neuf personnes accusées de complot contre la sûreté de l’État

Imprimer

Le parquet près le Tribunal de première instance de Ben Arous a décidé d'ouvrir une instruction contre neuf personnes sur fond d’accusations liées à une « association de malfaiteurs et complot contre la sécurité intérieure et la sûreté de l'État et association de malfaiteurs dans le but de s'attaquer à des biens et à des personnes et de violer le drapeau tunisien ».

Sadok Jouini porte-parole du Tribunal de première instance de Ben Arous a précisé, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que l'affaire concerne l’incident du drapeau national couvert d’un tissu lors d’une compétition internationale à la piscine olympique de Radès et que deux des accusés sont actuellement en détention.

On rappellera que le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé de placer en détention le président de la Fédération nationale de natation (dissoute) et un haut cadre de l’Agence nationale antidopage, dimanche 12 mai 2024. Ces arrestations surviennent à la suite de l’incident du drapeau couvert après des sanctions imposées par l’Agence mondiale antidopage contre la Tunisie.

Le président de la République s’est déplacé, vendredi 10 mai, le lendemain de l’incident, à la piscine olympique de Radès et les sanctions sont tombées dans la foulée. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé la dissolution du bureau de la Fédération nationale de natation ainsi que le limogeage du directeur de l’Agence nationale antidopage et le délégué régional de la jeunesse à Ben Arous.

M.B.Z