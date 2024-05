Bassem Ennaifer : le déficit budgétaire diminuera très légèrement en 2024

Le professeur en économie et analyste financier, Bassem Ennaifer, a présenté ses estimations en termes d’exécution de budget en 2024, en comparaison avec les estimations de la loi de finances 2024.

M. Ennaifer estime, dans une interview téléphonique accordée à Manel Gharbi dans l'émission Eco Mag sur Express Fm, que les réalisations de 2024 seront différentes de la loi de finances 2024, en référant à ce qui s’est passé les exercices précédents et notamment en 2023. Ainsi, alors que le ministère tablait sur 59,8 milliards dinars de recettes pour 2024, l’expert estime que seulement 57,1 milliards dinars pourront être collectés, soit une différence de près de 2,7 milliards de dinars.

L'expert prévoit une baisse par rapport aux chiffres budgétisés de l’impôt sur les revenus, des taxations sur les entreprises pétrolières, de la TVA, du droit de consommation et des revenus de participation. Par contre, il pense que l’amnistie fiscale va permettre de bons revenus, en captant plus de 300 millions de dinars que ce qui est déjà prévu, ajoutant que la Tunisie engrangera plus de dons que budgétisés en 2024.

Il estime également que les dépenses seront inférieures à celles budgétisées grâce à une baisse de la masse salariale ainsi que des interventions et transferts.

L'expert estime aussi que le déficit budgétaire de 2024 serait de 6,5% du PIB contre 6,6% du PIB en 2023. Ainsi et selon lui, les besoins en endettement net seront inférieurs de plus dix milliards à ceux budgétisés, l’État se contentant d’un milliard de dollars d’endettement extérieur alors que le reste de l’endettement se fera de l’intérieur.

I.N.