La commission des finances examine un projet de prêt de 300 millions de dollars pour la sécurité alimentaire

La commission parlementaire des Finances et du Budget examinera, mardi 14 mai 2024, le projet de loi n°2024-40 relatif à l'approbation de l'accord de prêt conclu le 26 mars 2024 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) pour financer le projet d'appui urgent pour la sécurité alimentaire.

Le projet a été déposé le 4 mai par la présidence de la République et a été envoyé à la commission le 9 mai 2024.

Cet appui est de 300 millions de dollars sur 28 ans avec huit ans de grâce et un taux d’intérêt de 6,87% (un taux d’intérêt SOFR de 5,38% au 1er avril 2024 + un intérêt variable de 1,49%).

En effet, la Tunisie a fait face à plusieurs crises ces dernières années (pandémie du covid-19, guerre en Ukraine, sécherresse), qui ont impacté les besoins du pays en céréales, avec une hausse des importations de 24% entre 2020 et 2021 et de 27% entre 2021 et 2022. On s’attend à ce que les besoins en céréales atteigne les 2,8 millions de tonnes cette année, alors que les prix sont en hausse notamment à cause de la Guerre à Gaza. En parallèle, les finances publiques subissent des pressions importantes, d’où l’importance de ce prêt.

La Bird a financé en 2022 un prêt de 130 millions de dollars pour assurer une intervention urgente en sécurité alimentaire. En 2023, la Tunisie a reçu, dans ce même cadre, un don de 11,16 millions de dollars par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Et à fin de subvenir aux importations alimentaires du pays, l’État tunisien a fait une demande pour un deuxième prêt de la Bird pour 300 millions de dollars et qui a été accepté par le conseil d’administration de la banque le 14 mars dernier.

Selon le même document, le projet sera réalisé comme ses prédecesseurs par l’Office des céréales. Il s’agit d’un projets sur trois ans qui comprend plusieurs composantes.

La première composante de 145 millions de dollars est relative au soutien urgent des agriculteurs notamment pour réduire l’impact de la sécheresse sur les petits agriculteurs producteurs de lait et de céréales. 70 millions de dollars seront consacrés à l’importation de l’orge pour le bétail alors que 75 millions de dollars seront consacrés à la couverture des besoins des céréaliers en semence pour trois saisons (2024-2025/ 2025-2026 /2026-2027).

La deuxième composante de 155 millions de dollars pour l’approvisionement urgent en céréales pour couvrir les besoins du pays (pour financer l’importation de environ 352.000 tonnes de blé -blé dur et blé tendre- représentant sept semaines de consommation nationale).

La troisième composante qui ne sera pas financée par ce crédit est le renforcement de la capacité du pays à résister aux crises almentaires. En outre, 5 millions de dollars seront consacrés pour informer les éleveurs et céréaliers, 3,5 millions de dollars seront conscarés à la mise en place d’une base de données agricoles, deux millions de dollars pour la digitalisation du processus pour la distribution du blé dur, deux millions de dinars pour la mise en place d’une unité de tamisage et remplissage de graines d’orge.

I.N.