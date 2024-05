Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue opérant entre Pantelleria et Bekalta

Le porte-parole des tribunaux de Monastir et de Mahdia, Farid Ben Jha, a indiqué, lundi 13 mai 2024, que neuf personnes, dont des fonctionnaires et des hommes d’affaires ont été arrêtées dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue.

Il a précisé, au micro de Jihen Miled, sur Mosaïque FM, que le réseau opère dans le sahel et que la drogue est acheminée via la mer entre l’île italienne de Pantelleria et Bekalta dans le gouvernorat de Monastir.

« Il s’agit d’un réseau international qui implique des Tunisiens mais aussi des trafiquants d’autres nationalités. Des bateaux de pêche se rendent depuis Bekalta à l’ile de Pantelleria où ils sont chargés (…) hier, trois personnes ont été arrêtées à bord de leur embarcation avec près de 300 kilos de cannabis en leur possession. Les descentes ont été lancées dans la foulée et des quantités importantes de drogue ont été saisies. On parle notamment de 20.000 pilules d’ecstasy saisies dans une usine de confection textile à Teboulba, les recherches se sont poursuivies et ont permis l’arrestation de neuf personnes, dont des hommes d’affaires (…) l’enquête a permis de démanteler un réseau de blanchiment d’argent, des véhicules, des bijoux, des montres de valeur et de l’argent liquide ont été saisis et il est très probable que des biens immobiliers le soient également (…) l’enquête révélera l'implication d’autres personnes tunisiennes ou d’autres nationalités » a ajouté le responsable.

Farid Ben Jha a préféré taire l’identité des personnes impliquées, soulignant qu’il s’agit d’un réseau international et que la confidentialité de l’enquête exige une telle réserve. Il a toutefois révélé qu’un homme d’affaires opérant dans le textile a été arrêté et que des fonctionnaires ont facilité les opérations.

M.B.Z