Sotetel annonce des produits d’exploitation en hausse de plus de 14% à fin mars 2024

La Société tunisienne d’entreprises de télécommunications (Sotetel), filiale de l’opérateur national Tunisie Telecom, vient de publier ses indicateurs au premier trimestre 2024.

En effet, selon un communiqué boursier, les produits d’exploitation ont augmenté de 14,3%, évoluant de 11,21 millions de dinars fin mars 2023 à 12,81 millions de dinars (MD) fin mars 2024. Le chiffre d’affaires local est passé de 10,57 MD à 12,10 MD entre mars 2023 et mars 2024, en hausse de 14,4%. Le chiffre d’affaires à l’export a évolué de 4,1%, passant de 491.000 dinars à 511.000 dinars pour cette même période.

Les charges d’exploitation ont progressé, quant à elles, de 20,5%, atteignant 12,24 MD fin mars 2024 contre 10,16 MD fin mars 2024. Les achats consommés ont augmenté de 29,8% pour atteindre 6,79 MD alors que les charges du personnel ont augmenté de 11% pour se situer à 4,44 MD, pour cette même période.

Notons que les produits financiers se sont accrus de 9,6% pour atteindre 174.000 dinars alors que les charges financières ont baissé de 4,3% pour se situer à 530.000 dinars.

Ainsi, l’EBITDA a diminué de 45,6% au premier trimestre 2024, passant de 1,05 MD fin mars 2023 à 570.000 dinars fin mars 2024. Dans ce même document, la société a expliqué cette baisse par la prépondérance de la partie Génie Civil, 100% sous-traitée, dans le chiffre d’affaires de certains grands projets ; l'impact de l'inflation sur le coût d'achat des fournitures et des matières premières et l’application de l’accord sur l’augmentation des salaires.

S’agissant des perspectives, Sotetel prévoit, toujours selon le communiqué, une consolidation des activités en local et à l'export en assurant l’augmentation du chiffre d’affaires à travers la rentabilité des activités et la diversification du portefeuille de services, ainsi que l’optimisation des coûts et la gestion de la performance.