Carte Assurances propose la distribution d’un dividende de 1,6 dinar par action pour 2023

La Compagnie d’assurances et de réassurances tuniso-européenne (Carte Assurances) proposera la distribution de quatre millions de dinars de dividende au titre de l’exercice de 2023, soit 1,6 dinar par action. 2,03 millions de dinars provenant des résultats de 2023 à servir aux personnes morales alors que 1,97 million de dinars à prélever sur les résultats reportés provenant des réserves facultatives de 2013 et non soumises à la retenue à la source qui sera servie aux personnes physiques, indique un communiqué boursier.

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) est prévue le 11 juin 2024 à 10h00 au siège social de la société.

Malgré la hausse du résultat technique de la société de 78,32% pour se situer à 7,38 millions de dinars fin 2023, le résultat net de la société a été en baisse de 13,26% pour atteindre 8,68 millions de dinars fin 2023. La société a payé 1,3 million de dinars d’impôt et 297.712 dinars de contribution sociale de solidarité et de contribution conjoncturelle.