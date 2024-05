Laroussi Zguir : nous ne perturberons pas les intérêts des citoyens

Laroussi Zguir, président de la section de Tunis de l'Ordre des avocats a confirmé l'adhésion de la branche à la déclaration de l'Ordre des avocats tunisiens suite à l'intrusion des agents de sécurité au siège des avocats. « Cet endroit est symbolique et nous ne pouvons pas accepter cela. Il s'agit d'une agression contre l'un des sièges de l'Ordre des avocats tunisiens ». Le président régional a également parlé de la grève générale aujourd'hui, lundi 13 mai 2024, dans toutes les régions et du boycot pendant trois jours. « Boycotter l'audience est un moyen de lutte et nous ne perturberons pas les intérêts des citoyens. Les affaires urgentes seront examinées. Ce n'est pas une grève sauvage ».

Invité de la radio Express Fm le 13 mai 2024à l'émission « Expresso » de Wassim Ben Larbi, Laroussi Zguir a souligné que l’'Ordre des avocats tunisiens a déposé une plainte pour l'incursion au siège des avocats, confirmant qu'un groupe d'avocats a été agressé lors de l'opération. « L'entrée doit se faire conformément à la loi et en présence du président de la branche après notification, ce qui n'a pas été le cas ».

Rappelons que le bâtonnier, Hatem Mziou, avait indiqué, dimanche 12 mai 2024, à l’issue d’une réunion d’urgence de l’Ordre national des avocats de Tunisie que le conseil de l’ordre a décidé d’observer une grève générale sur tout le territoire tunisien à partir de demain, lundi 13 mai 2024.

Hatem Mziou a, également, annoncé, dans une déclaration aux médias, le boycott des officiers de la police judiciaire, ainsi que toutes les brigades sécuritaires.

Le bâtonnier a assuré qu'une conférence de presse sera organisée, mardi, à la Maison de l'avocat. Elle sera suivie d'un sit-in de protestation nationale devant la Maison de l'avocat.

Hatem Mziou a indiqué que l’agression et l’intrusion dans la Maison de l’avocat doit être fermement dénoncée, ne devrait pas passer inaperçue et nécessite la prise de mesures en adéquation avec la gravité de l’agression.

Il a ajouté que la vigilance reste de mise et que tous les avocats doivent se conformer aux décisions des structures de la profession. Le bâtonnier a assuré qu'il faut resserrer les rangs, mettant l'accent sur l'importance de l'union dans ces circonstances délicates.

Plus tard dans la soirée, l’Ordre national des avocats de Tunis a publié un communiqué, rappelant qu’une grève générale présentielle aura lieu dans tous les tribunaux du pays.

Une journée de colère nationale et un sit-in de protestation devant le palais de la Justice seront également organisés, le jeudi 16 mai 2024.

L’ordre a, aussi, décidé le boycott des officiers de la police judiciaire ainsi que les brigades sécuritaires les 14, 15 et 16 mai.

Des plaintes judiciaires seront déposées contre ceux qui ont émis les ordres d’intrusion dans les locaux de la Maison de l’avocat et ceux qui les ont exécutés. L’Ordre des avocats a annoncé par ailleurs la création de l’observatoire des avocats pour la documentation des violations relatives aux droits et libertés.

R.A.