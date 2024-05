Honteux !

Imprimer

L’image a fait le tour des réseaux sociaux depuis la soirée du 9 mai 2024. On y voit le drapeau tunisien caché par un bout de tissu à l’occasion des Tunisian Open Masters de nage à la piscine olympique de Rades. Il s’agit là de la conséquence de la non-conformité du cadre réglementaire tunisien avec les exigences de l’agence mondiale antidopage.

Les textes nécessaires ont été publiés au Journal Officiel le 2 mai passé et l’État est en attente de la réponse de l’agence mondiale pour enfin procéder à la levée des sanctions. En attendant, le drapeau tunisien ne flotte pas conformément aux sanctions prononcées.

C’est une histoire d’incompétence mêlée de négligence qui a amené à ce résultat honteux pour toute la Tunisie où des sportifs et des athlètes sont privés de voir leur drapeau flotter, y compris dans leur propre pays. Le ministère de la Jeunesse et des Sports préfère évidemment botter en touche et joue la carte du déni dans un communiqué évoquant des « rumeurs ». Il s’avère qu’il n’y a aucune rumeur dans cette histoire. Ce qui est bien vrai par contre, c’est le sentiment de honte et de colère suscité en chaque Tunisien par des photos de ce genre.

S.F