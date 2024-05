Deux enfants de trois et cinq ans sauvagement agressés par leur mère

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a indiqué à travers un communiqué, rendu public jeudi 9 mai 2024, avoir appris qu’une citoyenne âgée de 26 ans avait agressé violemment ses deux enfants âgés de trois et cinq ans, causant des blessures corporelles graves.

Le délégué régional à la protection de l'enfance compétent a immédiatement coordonné avec les autorités judiciaires et sécuritaires concernées concernant cet incident.

Le ministère a chargé le délégué régional à la protection de l'enfance de suivre de près les différentes étapes de la prise en charge médicale des deux jeunes victimes et de leur fournir le soutien nécessaire, garantissant ainsi leur intérêt supérieur conformément aux mesures légales en vigueur.

Deux ordonnances ont été émises par le juge de la famille pour assurer le suivi psychologique des enfants par des spécialistes en psychiatrie infantile et reporter leur placement institutionnel jusqu'à leur rétablissement.

Par ailleurs, le ministère note que l'enfant de cinq ans a subi plusieurs fractures au niveau du bassin, de la cage thoracique et de la jambe, indiquant que son état de santé est stable. Toutefois, l'enfant de trois ans a subi une fracture de la cage thoracique et souffre d'une hémorragie sévère au niveau du foie et de la rate, son état de santé est critique, nécessitant son transfert d'urgence dans un hôpital universitaire dans une région voisine et sa mise sous soins intensifs.

Les unités de sécurité ont réussi à arrêter la suspecte et l'ont déférée devant les autorités judiciaires pour enquête.

S.H