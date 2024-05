Ahmed Nejib Chebbi : je ne comprends pas ce qu’on reproche à Saadia Mosbah !

« Chaima Issa, Abir Moussi, Saadia Mosbah, Cherifa Riahi, … et sur la liste d’attente Sonia Dahmani et Khouloud Mabrouk. Des femmes détenues sans raisons, dans un pays qui ne qui ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, et notamment en matière d'opinions opposées et de travail indépendant », a affirmé le président du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi.

Dans un post Facebook, daté de jeudi 9 mai 2024, il a indiqué que Saadia Mosbah a été emprisonnée à cause de ses activités civiles contre le racisme. Il a précisé qu’il a rencontré cette militante en 2011 alors qu’elle était hôtesse de l’air et qu’à cette occasion, il lui avait parlé à cœur ouvert du racisme subi par les Noirs tunisiens. Ainsi, il n’a pas été étonné par la suite lorsqu’il a su qu’elle est à la tête d’une association appelant au rejet de la haine et de la discrimination entre les races. Mais, il est étonné qu’elle soit arrêtée sous les mêmes prétextes et accusations : « appartenance à un complot terroriste et conspiration contre la sûreté de l’État ».

« Que reproche l’autorité à cette figure éminente ? De recevoir des fonds de parties étrangères ? Est-ce que cela s'est fait dans le cadre de la loi ou en violation de ses dispositions ? Cela s’est-il fait en toute transparence ou y-a-t-il eu une mauvaise gestion de ces fonds ? Aucune de ces questions ne justifie l’arrestation de cette responsable d'une association de défense des droits de l'Homme. Elle aurait pu être poursuivie par un système judiciaire indépendant, calme, garantissant sa liberté jusqu'à preuve de sa culpabilité. Si la culpabilité n'est pas prouvée, le gouvernement peut, s'il le souhaite, modifier la loi sur les associations dans le plein respect des principes constitutionnels et des conventions internationales », a-t-il martelé.

M. Chebbi s’est aussi interrogé sur l’accusation pour atteinte à la sûreté de l’État formulée contre Saadia Mosbah pour avoir lancé un appel d’offres afin de trouver des hôtels dans la capitale aptes à loger des réfugiés subsahariens : depuis quand les aides humanitaires fournies par les associations des droits de l’Homme sont devenus susceptibles de poursuites judiciaires ?

« Une fois de plus, les accusations portées contre Saadia Mosbah s'appuient sur la culture des dirigeants du pays à l'heure actuelle et ne suscitent pas le moindre commentaire », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « Nous sommes destinés à résister et à persévérer.

Toute solidarité et sympathie avec Saadia Mosbah et avec toutes les figures féminines qui dissipent les voiles de la tyrannie et écrivent avec des lettres de lumière une nouvelle page de l'histoire de la Tunisie ».

I.N.