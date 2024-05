Garantir l’employabilité de ses étudiants, priorité de l’Université Centrale

La grand-messe de l’employabilité de l’Université Centrale, devenue un rendez-vous incontournable pour ses étudiant, s’est tenue mardi 7 mai 2024 au palais des congrès. Il s’agit de la 5e édition de ce salon de l’emploi, fruit d’une collaboration étroite entre l’Université Centrale, l’IMSET et l’Académie D’art de Carthage, sous le thème "Les compétences du XXI siècle au cœur de l’emploi".

Plus de 1.200 étudiants et anciens étudiants et 39 entreprises y étaient présents. Au cours de cet évènement, six conventions ont été signées entre l’université, d’une part, et Monoprix, la clinique Carthagène, Swiss Contact, Boostenoo, Admission ainsi que la clinique Les Jasmins, d’autre part. Ils s’ajoutent à une longue liste de partenaires du groupe, avec plus 250 partenaires et conventions signées.

Ce salon a, non seulement permis aux étudiants de se familiariser avec l'entretien d’embauche, mais il leur a aussi permis de saisir l’opportunité de parachever leurs cursus avec de nouvelles compétences et formations comme les langues ou en ayant de réelles possibilités d’emploi notamment à l’étranger, grâce aux partenaires de leur université. Il est surtout une occasion pour connaître le parcours parfois atypique des divers orateurs venus pour partager leurs expériences et les encourager à persévérer et ne pas avoir peur d’innover et de penser "Out of the box".

À cette occasion, Houbeb Ajmi, DG de Honoris Tunisie, a exprimé sa gratitude envers leurs partenaires « précieux », dont l’engagement a permis la concrétisation de cet évènement majeur. « Ensemble nous nous engageons à créer un enivrement propice à nos étudiants, qui pourront non seulement acquérir des connaissances, mais aussi développer des compétences indispensables pour réussir dans un monde professionnel en constante mutation. Mes remerciements les plus sincères s’adressent également à tous les intervenants qui font partager leur expertise lors des différentes cessions de cette conférence. Leur contribution est inestimable, car elle nous permettra d’approfondir notre compréhension des enjeux de l’employabilité et d’identifier les compétences clés nécessaires pour relever les défis actuels du marché du travail », a-t-elle indiqué.

La responsable a tenu à mettre en relief ce qu’elle estime comme deux éléments cruciaux qui façonnent leur vision de l’avenir professionnel : l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de l’emploi et leur engagement vers les ODD (objectifs de développement durable).

« L’intelligence artificielle est indéniablement l’une des forces motrices qui redéfinissent le paysage professionnel actuel. Alors que les avancées technologiques transforment nos industries et nos modes de travail, nous sommes conscients de l’importance d’anticiper et de s’adapter à ces changements. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à intégrer les compétences liées à l’IA dans nos programmes académiques et à préparer nos étudiants et nos diplômés à naviguer avec succès dans ce nouvel environnement. Parallèlement, notre engagement envers les ODD est au cœur de notre identité. Nous croyons fermement que l’éducation joue un rôle central dans la réalisation de ces objectifs. C’est pourquoi nous avons introduit le certificat "Honoris SDG'S Gender Equality" qui vise à sensibiliser nos étudiants aux enjeux mondiaux, à promouvoir une culture de l’éthique et de l’égalité des genres et à les encourager à devenir des agents de changement dans leurs communautés respectives, en intégrant ces deux dimensions fondamentales que sont l’adaptation à l’IA et l’engagement envers les ODD. Dans notre approche éducative, nous cherchons à préparer les étudiants à devenir des professionnels compétents, conscients et responsables. Nous sommes convaincus que ces compétences combinées à une solide formation académique les aideront à prospérer dans un monde en constante évolution, toute en contribuant à un avenir plus durable et équitable pour tous », a-t-elle souligné.

Mme Ajmi a aussi estimé que l’Université Centrale, l’IMSET et l’Académie D’art de Carthage sont convaincus que leur mission dépasse largement la simple délivrance de diplômes.

« Nous nous engageons à accompagner nos étudiants dans la construction de leur projet de vie et leur carrière professionnelle. L’employabilité de nos diplômés est une priorité absolue, comme en témoignent nos succès récents, grâce à l’engagement de nos équipes académiques et de la direction employabilité, nous avons vu le taux d’employabilité augmenter de six points pour atteindre un impressionnant taux de 82% en 2023. Notre mission va au-delà de la simple intégration au marché du travail. Nous aspirons à voir nos étudiants devenir des acteurs de changement, des visionnaires qui façonnent leur propre destin. C’est pourquoi notre incubateur le Honoris Collective Lab est à la disposition de tous nos étudiants porteurs d’idées de produits. Nous sommes pour les aider à concrétiser leurs projets, leurs rêves, les aidant à devenir les fondateurs de leur propre startup », a-t-elle asuré.

Le directeur du pôle employabilité et entreprenariat de l'Université Centrale, Chaker Slaymi, a, pour sa part, souligné que leur pôle est mobilisé pour soutenir et accompagner les étudiants pour réussir leurs parcours. Il a rappelé que le groupe dispose d’un incubateur de startup, qui permet d’aider ses étudiants à structurer leurs idées de projet, et un Career Center, qui les accompagne dans leur employabilité.

S’adressant aux étudiants présents, il a affirmé : « Votre réussite est notre challenge, notre engagement perpétuel. Notre objectif est d’augmenter le taux d’employabilité ».

Il a aussi soutenu que l’université s’adapte aux besoins des employeurs, en parachevant le cursus de ses étudiants avec des apprentissages supplémentaires. Mieux, elle suit la demande du marché de l’emploi pour adapter ses diplômes aux nouveaux profils recherchés.

Plusieurs partenaires étaient présents lors de ce salon. Parmi eux Boosteno Tunisia et IDAF, deux sociétés de formation en langue et qui œuvrent à faire des placements professionnels à l’étranger, notamment dans le domaine du médical. Une opportunité au profit des étudiants de l’Université Centrale, qui rêvent d’entamer des carrières à l’international.

I.N.