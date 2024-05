Romdhane Ben Amor : l’UE a transformé la Tunisie en piège à migrants !

Imprimer

Le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), Romdhane Ben Amor, a indiqué, jeudi 9 mai 2024, que l’Union européenne est responsable de la mort des migrants en méditerranée.

Lors d’un rassemblement tenu devant le siège de la délégation européenne à Tunis, Romdhane Ben Amor a estimé que l’Europe a exporté sa crise en Tunisie et que ses politiques n’ont jamais été un modèle de respect des droits de l’Homme ou de sa dignité.

« Ces gens sont capables de tout faire, l’important est qu’aucun migrant ne leur parvienne, ils ont réussi à exporter le phénomène, ils ont fait ce qu’ils veulent en Tunisie (…) l’ambassadeur d’Italie est le nouveau résident général, il enchaine les rencontres avec les ministres, les gens qui parlent aujourd’hui de souveraineté et d’ingérence où étaient-ils quand on accueillait Meloni à Carthage ? (…) l’Union européenne nous a transformé en piège à migrants où il est difficile d’entrer et impossible de sortir (…) les gens qui sont en Tunisie sont là pour fuir les guerres et les répercussions du changement climatique dont l’Europe est la principale responsable, ils ont été forcés à se retrouver dans des situations qui leur ont été imposées (…) l’UE est responsable de la crise des migrants bloqués en Tunisie et c’est à elle de trouver des solutions ! » a-t-il souligné.

M.B.Z