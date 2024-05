Chaima Issa condamnée à un an de prison

La militante et activiste politique Chaima Issa a été condamnée, par la chambre pénale de la cour d’appel militaire de Tunis, a une peine d’un an de prison ferme, d’après une publication de l’intéressée le 8 mai 2024.

La membre du Front de salut national a expliqué que le tribunal avait décidé de maintenir sa condamnation en première instance tout en modifiant la peine corporelle d’un an de prison avec sursis en un an de prison ferme.

Chaima Issa a également déclaré ne pas avoir été informée ni convoquée à ce propos et qu’elle n’a donc pas pu se défendre. La peine a été prononcée par contumace. Toutefois, Chaima Issa est parvenue à déposer un recours et une séance a été fixée au 6 juin prochain.

La militante politique avait été condamnée par la chambre pénale du tribunal militaire permanent à un an de prison avec sursis : six mois de prison pour incitation des militaires à désobéir aux ordres, quatre mois pour offense au chef de l’État et deux mois pour propagation de fausses informations et de rumeurs dans le but de nuire à la sécurité publique et à la défense nationale.

S.F