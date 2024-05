Kaïs Saïed, Club de Madrid, Saadia Mosbah… Les 5 infos de la journée

Kaïs Saïed reçoit le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 8 mai 2024, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Bahreïn, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani. Kaïs Saïed a salué, à cette occasion, les liens de fraternité et de coopération qui existent entre la Tunisie et le Bahreïn exprimant également sa volonté de lever les difficultés auxquelles pourrait être confrontée la mise en œuvre de certains projets et investissements bahreïnis en Tunisie, d'après un communiqué de Carthage.







Plainte contre Kaïs Saïed au Club de Madrid

Maher Medhioub, ancien assesseur du président du Parlement, a indiqué, mercredi 8 mai 2024, qu’il a avait déposé une plainte contre le président de la République Kaïs Saïed, au Club de Madrid, "pour arrêter toutes les violations graves et les poursuites dangereuses, les menaces graves et les persécutions systématiques contre Moncef Marzouki". Considérant que Moncef Marzouki a été le premier président démocratique de la République tunisienne, Maher Medhioub indique dans sa plainte que Kaïs Saied est devenu une véritable menace pour l'expérience démocratique tunisienne naissante







Vague de soutien avec Saadia Mosbah

Plusieurs personnalités publiques, médiatiques et politiques ont fait part de leur soutien à Saadia Mosbah, présidente de l’association « Mnemty », suite à son arrestation le weekend dernier. Certains ont juste exprimé leur solidarité avec la militante des droits de migrants. D’autres ont dénoncé ce qu’ils estiment être un harcèlement judiciaire. Certains vont plus loin en estimant que cette arrestation n’est que le début d’une vaste campagne d’intimidation.







La Conférence internationale des barreaux exprime son soutien aux avocats tunisiens

Dans un courrier adressé à l'ancien bâtonnier Chawki Tabib, la Conférence internationale des barreaux (CIB) a fait part de son soutien et exprimé sa préoccupation par la situation des avocats en Tunisie. « L’ensemble des bâtonniers des barreaux membres de la Conférence internationale des barreaux (CIB) nous font part de leur très vive préoccupation quant à la dégradation très sensible de l'exercice de la profession d'avocat en Tunisie » indique ce document signé par le bâtonnier et secrétaire général de l’organisation, Bernard Vatier.







Plus de quatre milliards de dinars de recettes issues des TRE et du tourisme

Les recettes touristiques ont augmenté de 8,16% passant de 1,52 milliards de dinars à 1,65 milliards de dinars jusqu’à la date du 30 avril 2024 en comparaison avec un an auparavant. Les revenus des transferts de la diaspora (revenus du travail cumulés) ont enregistré, quant à eux, une hausse de 5,14%, pour atteindre 2,39 milliards de dinars, contre 2,27 milliards de dinars un an auparavant, selon les indicateurs monétaires et financiers que vient de publier la Banque centrale de Tunisie (BCT).