Plainte contre Kaïs Saïed au Club de Madrid

Imprimer

Maher Medhioub, ancien assesseur du président du Parlement, a indiqué, mercredi 8 mai 2024, qu’il a avait déposé une plainte contre le président de la République Kaïs Saïed, au Club de Madrid, "pour arrêter toutes les violations graves et les poursuites dangereuses, les menaces graves et les persécutions systématiques contre Moncef Marzouki".

Considérant que Moncef Marzouki a été le premier président démocratique de la République tunisienne, Maher Medhioub indique dans sa plainte que Kaïs Saied est devenu une véritable menace pour l'expérience démocratique tunisienne naissante et un danger imminent pour les réalisations démocratiques accomplies au cours de la première décennie du 21e siècle.

Il ajoute que Kaïs Saïed a commis plusieurs violations graves et dangereuses à l'encontre de Moncef Marzouki, notamment, l’ordonnance du retrait de son passeport diplomatique, le mandat d'arrêt international émis à son encontre, sa condamnation à quatre ans de prison avec effet immédiat pour atteinte à la sûreté de l'Etat à l'étranger et préjudice diplomatique, suite à ses déclarations télévisées sur l'accueil du Sommet de la Francophonie en Tunisie, ainsi que l’enquête ouverte contre lui pour avoir tenu une conférence de presse dans un pays étranger.

“À la lumière de ces violations graves et sérieuses à l'encontre de Moncef Marzouki, je demande au Club de Madrid, à son président et à ses membres respectés, d'assumer leur responsabilité éthique et leur engagement à soutenir la transition démocratique et les acquis démocratiques de la Tunisie, à protéger les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, à mettre fin à cette persécution systématique et à ces menaces graves à l'encontre de Moncef Marzouki, et à l'encontre de l'ensemble de la société civile tunisienne, et de mobiliser la solidarité internationale avec lui et tous les prisonniers politiques et démocrates en Tunisie, qui font face à une guerre féroce de vengeance en tant que symboles de la transition démocratique et de la décennie inspirante des libertés en Tunisie”, indique Maher Medhioub dans le texte de sa plainte.

S.H