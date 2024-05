Le PDG de la SNCFT dans la ligne de mire de Ezzeddine Chelbi

Le gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine Chelbi a critiqué, lors d’une visite des entrepôts de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), l’attitude du PDG de l’entreprise, Taoufik Boufaied et a considéré que l’entreprise ne s’était pas conformée aux directives et aux instructions du chef de l’État, Kaïs Saïed.

« Il est primordial, monsieur le premier délégué, que les points soulevés soient traités conformément aux ordres de son excellence le président de la République… Or, rien n’a changé !

Monsieur le PDG sait que son excellence le président de la République s’est rendu ici et a ordonné la levée des tas d’ordures et des déchets de wagons… Pour quelle raison ceci n’a pas encore eu lieu ?

J’ai remarqué qu’on fuyait totalement sa responsabilité… On procédera ! On fera ! On réalisera ! La commission se réunira et je ne sais pas quoi… X a pris congé et Y n’est pas là car il a présenté un certificat médical… Si nous respectons nos institutions, nous nous respectons nous-même ! », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée le 7 mai 2024.

Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, mardi 12 mars 2024, une visite inopinée au dépôt ferroviaire de Jebel Jeloud et à la station de métro Tunis marine où il a examiné l’état des véhicules et les conditions de leur entretien. Il avait fortement critiqué la situation de l’entrepôt et la gestion des ressources matérielles et des déchets de l’entreprise.

S.G