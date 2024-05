Youssef Tarchoun : nous voulons créer une commission dédiée au dossier de la migration clandestine

Le député Youssef Tarchoun, était l’invité, mercredi 8 mai 2024, de Wassim Ben Larbi sur Express FM.

Il a expliqué que le bloc de « La ligne nationale souveraine » appelle à la création d’une commission d’enquête parlementaire dédiée au dossier de la migration clandestine en l’absence d’informations claires sur le sujet.

« Il ne s’agit même pas de migration mais d’une colonisation, je ne peux même pas appeler ceux-là des migrants et d’ailleurs chacun leur donne une appellation, tout le phénomène n’est pas clair. Il y a certainement une instrumentalisation politique derrière et on est en train de tout mélanger voilà pourquoi il faut créer une commission pour comprendre l’origine du phénomène, d’où viennent ces gens et pourquoi ils se déplacent en si grand nombre. Y a-t-il vraiment un plan derrière cette situation et le rôle de nos appareils sécuritaire et militaire et le lien notamment avec la période électorale en Europe (…) Nous constatons dernièrement des dérapages et des associations sont impliquées en relation avec les réfugiés ou la migration illégale et derrière ces associations œuvrent des parties politiques qui veulent mener le combat par tous les moyens et même en menaçant la sécurité nationale » a déclaré Youssef Tarchoun.

Il a souligné qu’il existe clairement « une mauvaise intention » derrière l’instrumentalisation de déplacements, qui concernent les subsahariens autant que les Tunisiens qui se rendent à l’étranger.

« Les déplacements sont des phénomènes normaux mais leur instrumentalisation est une toute autre histoire. Quand nous voyons les montants colossaux qui sont versés aux associations on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de plan derrière. On est en train de profiter de la détresse de ces gens (…) nous appelons à traiter ceux-là avec humanité et tolérance mais ce ne sont pas des migrants car leur présence n’est pas légale et ils arrivent par dizaines de milliers et ce qui se produit dans les zones où ils s’installent est catastrophique, on parle de violence, de harcèlement et même de maladies graves qui sévissent dans ces ghettos. Oui pour le respect des droits de l’Homme mais si quelqu’un vient s’installer dans votre domicile vous ne pouvez pas rester sans rien faire et des citoyens l’affirment, ils en sont à installer des cimetières sur les terres des gens (…) il est nécessaire d’établir un diagnostic fiable sur la réalité de la situation et c’est pour cela qu’une telle commission est indispensable pour avoir les données précises et justes sur la base desquelles nous pouvons prendre des décisions et trouver des solutions » a ajouté le député.

Il a estimé que ce qui se produit en Tunisie est dangereux et que des associations sont impliquées en agissant au-delà de leur rôle humanitaire en finançant les migrants illégaux pour leur permettre de s’installer. « On parle de millions de dinars (…) comment ces gens ont pu entrer en Tunisie en si grand nombre ? Où est notre armée ? Ce sont des questions qu’il faut poser, pourquoi ne pas prendre des décisions fermes pour protéger efficacement les frontières ? Nous voulons avoir accès aux données auprès des autorités compétentes et nous voulons savoir ce qui se passe » a conclu Youssef Tarchoun.

M.B.Z