Héla Jaballah : l'ARP a demandé une plénière en présence de Ahmed Hachani afin d'étudier la question migratoire

La députée, Héla Jaballah a indiqué que la commission parlementaire des droits et des libertés, qu’elle présidait, avait invité les ministres de l’Intérieur, Kamel Feki et des Affaires étrangères, Nabil Ammar afin d’échanger au sujet des migrants subsahariens « Malheureusement, ceci n’a pas eu lieu… Nous ne savons pas si les invitations ne sont pas parvenues à leurs destinataires ou s’il s’agit d’un rejet de leur part », a-t-elle ajouté.

Invitée le 8 mai 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Héla Jaballah a affirmé que la commission parlementaire des droits et des libertés a déposé, depuis plus de trois semaines, une demande auprès du bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuples (ARP) afin de tenir une plénière portant sur la question des migrants originaires des pays subsahariens en présence du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki.

« Nous voulons comprendre la stratégie de l’État appliquée à ce sujet… Nous n’avons aucune idée de la stratégie du gouvernement à ce sujet… J’ai personnellement adressé une question par écrit au chef du gouvernement (Ahmed Hachani) l’interrogeant sur les accords signés par la Tunisie et ses engagements auprès des autres pays… J’espère qu’il assistera à une plénière afin de nous répondre… Si l’ARP demande une plénière avec le chef du gouvernement, il est constitutionnellement tenu d’y assister », a-t-elle déclaré.

Héla Jaballah a expliqué que l’ARP exerçait son rôle de contrôle. Elle a expliqué que le chef du gouvernement et les membres du gouvernement enfreignaient la constitution en cas de refus d’assister aux plénières auxquelles ils sont conviés. Elle a pointé du doigt des défaillances et a critiqué l’attitude de certains ministres quant à la relation les liant avec l’ARP. Elle a déploré une absence totale de coordination.

Quant à la proposition de loi portant sur les associations, Héla Jaballah a affirmé que des réunions ont eu lieu avec des délégations du ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie. Elle a assuré que le projet de loi gouvernemental portant sur le même sujet n’a pas encore été déposé auprès de l’ARP. Elle a indiqué que le décret 88 actuellement en vigueur comportait l’intégralité des mécanismes permettant de surveiller et de contrôler les associations. D’après l’élue, la défaillance réside au niveau de l’application de ces mécanismes.

« Certains organismes de contrôle fuient leurs responsabilités… En même temps, nous avons constaté que la proposition qui nous a été soumise comportait des lacunes, notamment au niveau du contrôle à postériori… La Cour des comptes est complètement absente dans le texte… Il y a une absence totale de certaines structures chargées de surveiller les flux de financements… Nous avons établi une liste des entités à auditionner… Nous avons commencé par les entités gouvernementales… Je pense que cette proposition de loi est primordiale… Il est inacceptable de promulguer une loi compliquant davantage les choses », a-t-elle déclaré.

Héla Jaballah est revenue sur la polémique liée à l’appel d’offres publié dans le but de louer des hôtels au profit des migrants. Elle a indiqué que l’affaire comportait plusieurs aspects, dont l’impact sur le secteur touristique. Elle a, également, évoqué un flou et un manque de précision à ce sujet au niveau de la loi. La députée a, également, insisté sur l’importance de la diplomatie parlementaire. Néanmoins, elle a évoqué une indécision et une peur de la part du président de l’ARP, Brahim Bouderbala à ce sujet. Elle a insisté sur la valeur ajoutée de la diplomatie parlementaire et du soutien que peuvent fournir les élus à ce niveau.

Pour ce qui est des conseils régionaux, Héla Jaballah a affirmé que le code des collectivités locales organisait le travail de celle-ci. Elle a expliqué que la majorité des membres de l’ARP avait décidé de se retirer des conseils régionaux afin de ne pas créer des tensions avec les nouveaux membres récemment élus. Elle a, également, assuré qu’aucun projet de loi organisant le Conseil national des régions et des districts n’a été déposé auprès de l’ARP.

La députée a, également, évoqué le rationnement de l’eau et la sécheresse. Elle a indiqué avoir eu un échange avec le PDG de la Sonede, Ahmed Soula à ce sujet. Elle a expliqué que la part des villes du sahel devait être révisée à la hausse. Elle a considéré que la stratégie de rationnement devait s'appliquer de façon continue et non se limiter à une période donnée.

S.G