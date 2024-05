Youssef Chaouachi : l’argent restant sur le compte de mon père a été versé au Trésor public

Imprimer

Youssef Chaouachi, fils du détenu politique Ghazi Chaouachi, a indiqué, dans un statut publié, mardi 7 mai 2024, que les 25 mille dinars restants sur le compte bancaire de son père ont été versés au Trésor public.

Youssef Chaouachi a expliqué la situation en indiquant : “après l’arrestation de mon père et des autres détenus politiques, tous leurs comptes bancaires ont été gelés par le juge d’instruction en mars 2023. Nous avons déposé une demande auprès du juge d’instruction pour nous accorder une allocation afin de financer les études de notre sœur, encore étudiante. Le juge avait répondu favorablement à notre demande. Aujourd’hui, nous avons été informés que les 25 mille dinars restants sur le compte bancaire de mon père ont été versés au Trésor public. La décision du juge n’a ainsi plus aucune valeur. Après tout ce qui s’est passé, ce pouvoir commence à voler l’argent et cherche 25 mille dinars qui n’atteignent pas le salaire de Kaïs Saïed. Ces gens n’ont-ils pas honte ?”.





Ghazi Chaouachi est en prison depuis février 2023. Il a été arrêté dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État. Il est,également, poursuivi, conformément aux dispositions du décret 54 à la suite d’une plainte déposée par la ministre de la Justice, Leila Jaffel en raison de ses déclarations médiatiques.

La liste des détenus pour complot comporte les noms de Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi et Kamel Letaïef. Ils ont été emprisonnés à la suite de mandats de dépôt émis le 25 février 2023. La liste des accusés comprend, également, Lazhar Akremi et Chaïma Issa. Ces derniers ont été arrêtés dans le cadre de la même affaire puis laissés en liberté à la date du 13 juillet 2023.





S.H