Accueil de migrants : Mandat de dépôt contre le président et le vice-président d'une association

Le porte-parole et adjoint du procureur près le tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna a indiqué qu'un mandat de dépôt a été émis à l'encontre du président et du vice-président d'une association [ndlr Tunisie Terre d'Asile] ayant publié un appel d’offres pour la location d'hôtels dans le but d'accueillir des migrants subsahariens.

Dans une déclaration accordée le 7 mai 2024 à l'agence Tunis Afrique presse (Tap), Mohamed Zitouna a affirmé qu'une enquête a été ouverte au sujet des annonces, pour associations de malfaiteurs dans le but d'aider des personnes à accéder au territoire tunisien. Les deux accusés ont été auditionnés par le ministère public le vendredi 3 avril 2024 qui a décidé de leur détention pour 48 heures, puis 48 heures supplémentaires et par la suite d'émettre un mandat de dépôt.

Les deux accusés sont, aussi, poursuivis pour mauvaise gestion et détournement de fonds.

Mohamed Zitouna a affirmé que l'association avait pour objectif d'aider les demandeurs d’asile et non les migrants en situation irrégulière. La même source a précisé que d'autres accusés poursuivis dans le cadre de la même enquête avaient été laissés en liberté.

S.G