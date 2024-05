Kaïs Saïed, Ras Jedir, inflation… Les 5 infos de la journée

Saïed : les migrants subsahariens sont des victimes, mais la Tunisie n’est pas responsable de leur misère !

Le président de la République Kaïs Saïed a réuni, lundi 6 mai 2024, le conseil de sécurité nationale, consacré principalement au dossier de la migration illégale. Le président de la République a indiqué, d'après un communiqué publié tard dans la soirée, que cette affaire est internationale, mais aussi nationale. " La question ne concerne pas uniquement la situation mondiale ou régionale, mais également la situation à l’intérieur du pays. Ce fléau ne pouvait proliférer ou s’étendre de cette façon, sans cette situation intérieure anormale. Comment ont-ils pu entrer et affluer par milliers? Comment ont-ils pu être implantés en dehors de tout cadre légal?







Accord pour la réouverture de Ras Jedir

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 6 mai 2024, au palais de Carthage, le ministre libyen de l'Intérieur par intérim, le général Imed Mustapha Trabelsi. La rencontre a permis d'aborder " les relations distinguées entre les deux pays frères et la détermination de les développer davantage dans tous les domaines, notamment en matière de coordination des efforts concernant le dossier de la migration irrégulière " peut-on lire dans le communiqué de Carthage.







Sit-in de protestation des enseignants du secondaire lundi 6 mai

La Fédération générale de l’enseignement secondaire, a annoncé un sit-in de protestation d’une heure, prévu lundi 6 mai 2024, dans tous les établissements du pays. Cette décision vient en protestation contre l’ingérence constatée dans les décisions des conseils de discipline.







Repli de l’inflation à 7,2% au mois d’avril 2024

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie s’est replié à 7,2% au mois d’avril 2024 contre 7,5% au mois de mars et 8,6% au mois d’octobre 2023. C'est ce qu'indique un communiqué daté du lundi 6 mai 2024 de l'Institut national de la statistique (INS). Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre avril et mars de cette année comparé à la même période de l’année dernière.







Les produits alimentaires dont les prix ont le plus augmenté en avril 2024

L’inflation s’est repliée, en termes de glissement annuel, au mois d’avril 2024 à 7,2%. Mais, au niveau mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% après une hausse de 0,7% le mois précédent et de 0,2% celui d’avant. Or, certaines hausses de prix de certains produits alimentaires sont exorbitantes. Ainsi, en un mois, les prix des volailles ont augmenté de 5,7%, suivis par ceux des viandes ovines de 4,6%, des poissons frais de 2,9%, des prix des viandes bovines de 2,2% et les fruits secs de 1,8%.





Le taux de remplissage des barrages continue de baisser

L’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) a indiqué, dans son rapport du lundi 6 mai 2024, que le taux de remplissage des barrages a atteint 34,8%. Les barrages de Bouhertma, Sidi Salem et de Sidi Barrak ont enregistré respectivement un taux de remplissage de 60%, 39% et 45%.