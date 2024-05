Accord pour la réouverture de Ras Jedir

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 6 mai 2024, au palais de Carthage, le ministre libyen de l'Intérieur par intérim, le général Imed Mustapha Trabelsi. La rencontre a permis d'aborder " les relations distinguées entre les deux pays frères et la détermination de les développer davantage dans tous les domaines, notamment en matière de coordination des efforts concernant le dossier de la migration irrégulière " peut-on lire dans le communiqué de Carthage.





Le président de la République a réaffirmé que ce phénomène, qui prend de l'ampleur chaque jour, ne peut être traité qu'en coordonnant les positions, et en éliminant ses causes, dans le cadre d'une nouvelle approche impliquant tous les pays concernés.

Le président a rappelé la position constante de la Tunisie, qui est un rejet total et fondamental de faire de notre pays un passage ou un refuge pour ceux qui y viennent en dehors du cadre légal.





Par ailleurs, lors de cette réunion, l'accent a été mis sur la collaboration entre les deux pays pour surmonter toutes les difficultés dans les plus brefs délais en vue de rouvrir le poste frontalier de Ras Jedir. " Le passage dans cette direction ou dans l'autre est naturel et doit se faire dans les meilleures conditions, ce à quoi la Tunisie et la Libye travaillent en parfaite harmonie ", souligne le communiqué présidentiel.





Le ministre libyen de l'Intérieur, a déclaré, à l'issue de cette réunion, qu'un accord avait été conclu pour rouvrir le poste frontalier de Ras Jedir. Il a ajouté que des instructions seront données aux autorités compétentes des deux côtés, tunisien et libyen, pour commencer à ouvrir le poste frontalier une fois que les préparatifs sécuritaires auront été finalisés.

Les préparatifs se poursuivront demain, mardi, et le poste frontalier sera ouvert conformément aux lois des deux pays et pour le commerce bilatéral dans les deux sens.





