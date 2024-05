Enquête judiciaire contre Moncef Marzouki

La porte-parole du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Hanen Gaddes, a affirmé dans une déclaration aux médias, lundi 6 mai 2024, qu’une enquête judiciaire sera ouverte contre l'ancien président de la République, Moncef Marzouki.

Hanen Gaddes a précisé que cette décision a été prise suite à une conférence de presse tenue par Moncef Marzouki dans un pays étranger. " Une conférence au cours de laquelle il a attaqué les institutions de l'État et un certain nombre de juges en exercice, en les diffamant et en leur attribuant des actes qui nuisent à leur réputation et à leur considération, y compris des juges au sein du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, parmi les représentants du parquet général et les juges d'instruction bénéficiant de la protection en vertu de la loi antiterroriste, en divulguant leurs noms et leurs qualités, les diffamant et les exposant à des dangers, ce qui constitue un crime selon les dispositions des articles 71 et 78 de la loi antiterroriste ", a précisé Mme Gaddes.

Hanen Gaddes a ajouté qu'une enquête sur le contenu de cette conférence a été autorisée. Les premières investigations ont abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire et à l'émission d'avis de recherche contre des participants à cette conférence, qui a été diffusée sur les pages des réseaux sociaux, ainsi qu'à la recherche de complices de cet acte criminel. De plus, l'autorisation judiciaire nécessaire a été obtenue pour les avocats en exercice. Un juge d'instruction non concerné par l’affaire a été chargé de l’enquête.

S.H