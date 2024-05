Les avocats autorisés à visiter Issam Chebbi et Jaouhar Ben Mbarek uniquement

Dalila Ben Mbarek Msaddek, avocate et membre du comité de défense des détenus politiques, a indiqué, lundi 6 mai 2024, que les avocats ont finalement obtenu une autorisation de visite mais uniquement pour voir deux détenus, Issam Chebbi et Jaouhar Ben Mbarek.

“ On vous choisit qui vous avez le droit de visiter, en cette belle époque (...) Issam va bien (...) Jaouhar a été conduit à l’hôpital vendredi soir puis ramené en prison. Il a accepté de boire un peu d’eau, sans sucre, et tient à poursuivre sa grève ouverte ” a-t-elle précisé.

Depuis le 25 avril, les avocats des détenus politiques dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État ont été interdits de visiter leurs clients à la prison de la Mornaguia.

Jaouhar Ben Mbarek, Khayem Turki, Kamel Letaief, Issam Chebbi, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi et Abdelhamid Jelassi sont toujours emprisonnés alors que les délais légaux de quatorze mois de la détention ont été dépassés la semaine dernière.

Jaouhar Ben Mabrek avait entamé une grève de la faim, à la date du 23 avril 2024, en guise de protestation contre sa détention qualifiée d’arbitraire et ce depuis février 2024, soit plus de quatorze mois. Il avait été rejoint dans ce geste symbolique par les autres détenus dans le cadre de la même affaire, à savoir Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayem Turki, Abdelhamid Jelassi et Ridha Belhadj, qui eux ont suspendu leur grève.

M.B.Z