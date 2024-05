Jaouhar Ben Mbarek comparait demain devant la cour d'appel

L’avocate et membre du comité de défense dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, Dalila Ben Mbarek Msaddek, a indiqué, jeudi 2 mai 2024, que Jaouhar Ben Mbarek comparait demain devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Tunis. Il comparait dans le cadre de l’appel déposé contre la peine de six mois de prison à la suite d’une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). Dalila Ben Mbarek Msaddek a appelé les avocats à venir en masse demain pour dénoncer les procès politiques qui visent les opposants.

le 24 février 2024, Dalila Ben Mbarek Msaddek a indiqué avoir pris connaissance de la condamnation de son frère estimant qu’il a été privé de son droit de se défendre.

« Je viens d’apprendre que mon frère Jaouhar Ben Mbarek a été condamné à six mois de prison. Il s’agit de l’affaire reposant sur la plainte déposée par l’Isie au sujet de déclarations médiatiques durant lesquelles il parle des élections de façon générale… Il n’avait pas cité l’Isie… Il n’a pas parlé d’élections truquées… Il n’a pas évoqué le fonctionnement de l’Isie… Il a juste considéré que les législatives de 2022 n’étaient pas un événement politique, mais une farce… L’audience a eu lieu sans que nous en soyons informés », avait-t-elle dit.

Dalila Ben Mbarek Msaddek a expliqué que son frère avait refusé de se rendre en prison croyant qu’il s’agissait d’une audition liée à l’affaire de complot. « Il était en grève de la faim… Nous, comité de défense, lui avions conseillé de ne pas se rendre au tribunal tout en lui expliquant que nous y serons afin de demander le report de l’audience… Nous avons contacté le président de la chambre correctionnelle avant l’audience. Nous lui avons expliqué que Jaouhar Ben Mbarek était en grève de la faim, qu’il était fatigué et dans l’incapacité de se présenter à l’audience et avons donc demandé le report… Il nous a affirmé qu’il n’y avait pas de problème et qu’il nous suffisait de demander cela durant l’audience… C’est ce qui a eu lieu… L’avocat présent avait plaidé… Le ministère public a refusé le report et a demandé qu’on le juge...

L’avocat présent a plaidé et a cité le communiqué de la ligue (LTDH, ndlr) portant sur l’état de santé des détenus… Le juge a indiqué qu’il se prononcera au sujet de la demande de report après l’audience… Nous avons considéré que cela allait avoir lieu… Je tiens à préciser qu’il comparait dans cette affaire en état de liberté… Jamais n’a-t-on refusé la demande de report pour un accusé laissé en liberté et dont l’avocat est présent ! Ceci n’est jamais arrivé… Je viens de découvrir, par les sous-fifres du bey et non par les autorités judiciaires, qu'il a été condamné à six mois de prison », avait-t-elle ajouté.

Pour rappel, Jaouhar Ben Mbarek fait partie des détenus pour complot. La liste comporte également les noms de Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi et Kamel Letaïef. Ils ont été emprisonnés à la suite de mandats de dépôt émis le 25 février 2023. La liste des accusés comprend, également, Lazhar Akremi et Chayma Issa. Ces derniers ont été arrêtés dans le cadre de la même affaire puis laissés en liberté à la date du 13 juillet 2023.

La période de détention devait prendre fin entre les 18 et 19 avril 2024. Néanmoins, aucune décision de libération n'a été annoncée par les autorités tunisiennes. Parallèlement à cela, le document relayant l'instruction a fuité et a fait l'objet de beaucoup de critiques, et même de railleries.

En guise de protestation contre sa détention, Jaouhar Ben Mbarek a entamé une grève de la faim sauvage depuis plusieurs jours. Il a décidé de se priver d'eau et de nourriture. Le secrétaire général d'Al Jomhouri et détenu dans la même affaire, Issam Chebbi a décidé d'entamer, lui aussi, une grève de la faim. Quelques jours après, et à la date du 29 avril, les autres détenus ont rejoint cette grève de la faim.

M.B.Z