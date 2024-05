La vérité sur le Dragon du Soudan

Des messages d'avertissement ont été diffusés sur les réseaux sociaux depuis le 1er mai 2024, signalant la présence d'une personne originaire du Soudan en Tunisie, qui formerait des migrants d'Afrique subsaharienne à attaquer les Tunisiens.

Les publications indiquaient : « Le dangereux Dragon du Soudan, financé par l'Arabie saoudite, est présent en Tunisie. Il forme des Africains au milieu des oliveraies ». Ces publications et images ont suscité de nombreuses inquiétudes parmi les internautes et ont été très partagées.

BN Check a enquêté sur les sources des images publiées et il s'est avéré que l'homme figurant sur les photos se fait appeler le "Dragon du Soudan". Selon les vidéos qu'il publie sur sa chaîne YouTube, cette personne se trouve en Arabie saoudite. Sa dernière vidéo a été publiée le 24 avril 2024 et le montre en train de former un groupe d'enfants.

Parallèlement, en recherchant sur les réseaux sociaux, nous avons trouvé d'autres vidéos montrant d'autres personnes en train de faire du sport avec la même description. La légende affirme qu'il s'agissait de personnes formant des migrants d'Afrique subsaharienne au combat. Ces vidéos ont également circulé sur TikTok sans source ni explication, les auteurs se contentant de dire que la personne appelée le "Dragon du Soudan" était en Tunisie et formait des migrants pour attaquer les Tunisiens.

Selon nos recherches et la vérification des images dans les publications, il est clair que cette personne surnommée le "Dragon du Soudan" n'est pas en Tunisie mais en Arabie saoudite. De plus, d'autres vidéos ont été diffusées avec le même contenu et ces allégations ont été portées contre d'autres personnes, elles aussi accusées de former des migrants.

Cette information est donc totalement fausse et s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'incitation contre les migrants d'Afrique subsaharienne.

R.A.