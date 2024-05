Daghfous : il n'y a pas eu de complications à la suite de l'administration du vaccin AstraZeneca en Tunisie

Le président du comité scientifique pour la vaccination, Riadh Daghfous a indiqué qu’il n’y a pas eu de cas de complications et d’effets secondaires résultant de l’utilisation du vaccin AstraZeneca en Tunisie.

S’exprimant le 5 mai 2024 durant « Sbeh Ennes » de Jihen Miled sur Mosaïque Fm, Riadh Daghfous a affirmé que les cas de complications étaient très rares et que leur probabilité était de deux à trois cas sur un million d’individus vaccinés. Il a rappelé que la question des effets secondaires a été évoquée depuis l’utilisation de ce vaccin et que des mises en garde avaient été formulées dans ce sens.

Riadh Daghfous a expliqué qu’en Tunisie le vaccin n’a pas été administré aux enfants, mais aux adultes. Il a assuré qu’il n’y avait rien de nouveau au sujet des complications et que cette histoire faisait le tour des médias en raison des poursuites judiciaires engagées contre la société à l'étranger. Citant également l’exemple du vaccin Johnson & Johnson, le médecin a précisé que ces effets secondaires voyaient le jour dès les premières semaines d’administration du produit.

« Il est presque impossible de voir ceci des mois après l’administration du vaccin… Dans le monde entier, il y a eu des réserves au sujet des vaccins… Ceci est noté et on étudie le lien de causalité… Il y a eu des cas de problèmes de mémoire… Il s’agit de quelques cas et la relation entre ce phénomène et le vaccin n’a pas été établie… Il est clair que c'est le Coronavirus qui donne ces effets », a-t-il ajouté.

Riadh Daghfous a assuré que la situation épidémique en Tunisie était stable, mais qu’il y avait encore des cas de contamination. Le variant Delta avait causé une hausse des cas de décès. Les campagnes de vaccination ont permis de lutter contre la propagation du virus. Les vaccins, d’après lui, ont sauvé les citoyens.

S.G