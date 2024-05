Détenus politiques, Chawki Tabib, Ons Jabeur… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 30 avril 2024 :





La coordination des familles des détenus politiques s'apprête à poursuivre Saïed et Jaffel en justice

La coordination des familles des détenus politiques dans le cadre de l’affaire de complot a tenu le président de la République, Kaïs Saïed, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, le juge d’instruction, les magistrats de la chambre d’accusation et la direction des prisons responsable de la détention arbitraire des accusés. Dans un communiqué du 30 avril 2024, la coordination des familles des détenus politiques a indiqué que l’état de santé de Jaouhar Ben Mbarek s’était, considérablement, aggravé en raison de la grève de la faim entamée depuis une semaine en guise de protestation contre sa détention pour une durée dépassant les quatorze mois.







Ahmed Nejib Chebbi : le Front de salut militera pour une présidentielle transparente et juste

Le président du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi a considéré que le climat politique actuel ne permettait pas de parler d’une élection présidentielle. Il a indiqué qu’on interdisait au front d’accéder à son siège et que des leaders politiques de premier rang et pouvant concurrencer Kaïs Saïed à la présidence étaient tous détenus ou faisaient l’objet d’instructions et de poursuites en justice. Néanmoins, et malgré ces contraintes, le front fera pression pour la tenue d’une présidentielle libre et transparente.







Chawki Tabib entame une grève de la faim

L’ancien bâtonnier et président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Chawki Tabib, a annoncé, dans un post publié, mardi 30 avril 2024, sur les réseaux sociaux, qu’il entame une grève de la faim et sit-in ouvert dans les locaux de la Maison de l’avocat. Chawki Tabib proteste contre l’acharnement judiciaire, les campagnes de diffamation dont il fait l’objet depuis quatre ans et les diverses tentatives de le contraindre au silence.







Ons Jabeur quitte le tournoi de Madrid

La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur a quitté, mardi 30 avril 2024, le tournoi de Madrid après sa défaite face à l’Américaine Madison Keys (20e mondial). Ons Jabeur a perdu son match en trois sets sur le score de 0-6, 7-5, 6-1.







Mostafa Abdelkebir : plus de cent mille migrants subsahariens irréguliers présents en Tunisie

Le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme, Mostafa Abdelkebir, a affirmé que plus de cent mille migrants subsahariens en situation irrégulière étaient présents sur le territoire tunisien, dont 25 mille installés dans les gouvernorats de Gabès, Tataouine et Médenine, au sud de la Tunisie. S’exprimant le 30 avril 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Mostafa Abdelkebir a indiqué que trente mille migrants subsahariens en situation irrégulière étaient présents au gouvernorat de Sfax.