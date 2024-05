Les raisons de l'annulation des visas de la Omra

Depuis le 21 avril 2024, plusieurs internautes se sont interrogés sur la raison de l'annulation des visas de la Omra (pèlerinage) pour les Tunisiens. Certains internautes ont partagé leurs expériences, confirmant le rejet de leurs demandes. Ces publications ont suscité l'étonnement des internautes. Certains se sont demandé les raisons derrière cette décision.

En cherchant dans les sources officielles saoudiennes, nous avons découvert que le ministère du Hajj et de la Omra avait effectivement annoncé la suspension de l'émission des visas pour la Omra. Une mesure qui ne concerne cependant pas uniquement les pélerins tunisiens.

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé une révision de la durée de validité des visas de la Omra, et ce dans le but de fluidier le Hajj et d'éviter un chevauchement entre les deux pélerinages. Le ministère a ainsi déclaré que la validité du visa de la Omra était de trois mois à compter de sa date d'émission, et qu'il expire au plus tard le 15 du mois de Dhou al-Qi'dah du calendrier musulman de chaque année hégirienne.

Le ministère a précisé, dans son communiqué, que cela avait été fait en coordination avec le ministère saoudien des Affaires étrangères, en préparation de la saison du Hajj de chaque année.

Il a été souligné que la date d'émission du visa de la Omra a été adoptée comme date de début de sa validité pendant une période de trois mois, au lieu de l'ancienne pratique qui était basée sur une validité de trois mois à compter de la date d'entrée en Arabie saoudite.

Concernant le prix du Hajj, il coûtera 19.970 dinars en 2024 (correspondant à l'année 1445 Hégire, ndlr) contre 19.400 dinars en 2023, soit une hausse de 2,93%.

Notons que le quota de pèlerins Tunisiens pour 2024 accordé par l’Arabie saoudite est de 10.982.

Cette année le hajj devraient commencer le vendredi 14 juin au soir et se terminer le mercredi 19 juin au soir.

R.A.