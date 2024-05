Khallouli : la candidature de Kaïs Saïed à la présidentielle est un devoir national sacré

Imprimer

Le porte-parole et membre du bureau national du Mouvement du 25-Juillet, Abderrazek Khallouli a assuré qu’une élection présidentielle se tiendra d’ici fin de l’année 2024. Il a estimé que le président de la République, Kaïs Saïed, était dans l’obligation de se porter candidat. Il a qualifié la chose de devoir national sacré.

Invité le 30 avril 2024 à « Fi 90 Dkika » de Khouloud Mabrouk sur IFM, Abderrazek Khallouli a expliqué que les débats tournaient, actuellement, autour de la date exacte de cet événement. Il a appelé l’Instance supérieure indépendante pour les élections à fixer une date, considérant qu’il s’agissait pleinement de son rôle.

« Une grande partie du peuple demande au président de la République de se présenter… Il y a fait allusion… Nous considérons que les cinq prochaines années sont critiques… Nous passons du chaos vers une situation de stabilité économique, financière, politique et sociale… Nous avons soutenu cette personne, en 2019, par conviction… On croit qu’il concrétisera le rêve de tous les Tunisiens de continuer la révolution et de réctifier les erreurs commises dans le cadre de la transition démocratique », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a considéré que l’Isie n’avait pas à imposer des conditions non-mentionnées dans la constitution ou la loi électorale. Il a, également, estimé que la position du Front de salut national n’aura pas d’impact,« car il ne s’agit pas d’une structure ayant un poids politique ».

S.G