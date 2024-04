Khouloud Mabrouk, affaire de complot, Tunisair… Les 5 infos de la journée

24 avril 2024





La journaliste Khouloud Mabrouk comparaît devant la brigade de l’Aouina

La journaliste et animatrice de l’émission « 90 minutes » diffusée sur Radio IFM, Khouloud Mabrouk a été convoquée, mercredi 24 avril 2024, pour une comparution immédiate devant la brigade spéciale de la Garde nationale de l’Aouina. Le représentant légal de la radio a aussi été convoqué, selon un communiqué de l’établissement.





Affaire de complot : des professeurs en droit appellent au respect de la loi et à la libération des détenus

Plusieurs professeurs universitaires de droit ont lancé une pétition appelant à l’application de la loi et à décider de la libération des détenus dans le cadre de la fameuse affaire de complot contre la sûreté de l’État en raison de la fin de la période de détention plafonnée à quatorze mois. La pétition, rendue public à la date du 24 avril 2024, a indiqué que la détention des accusés a été prolongée de quatre mois à deux reprises après la période initiale de six mois. Cette période représente les délais maximaux de détention provisoire conformément à la loi tunisienne.





Grève des contrôleurs aériens en France : Tunisair change son programme de vols

La compagnie nationale Tunisair a informé, mercredi 24 avril 2025, sa clientèle qu’en raison du préavis de grève des contrôleurs aériens en France, le jeudi 25 avril 2024, le programme de ses vols en provenance et à destination de la France sera impacté pour 24 heures à partir de 6h du matin pour les vols suivants :

Vol TU250 Monastir-Nice le 25 avril 2024 à 12h30 au départ de Monastir.

Vol TU682 Djerba-Nice le 25 avril 2024 à 12h50 au départ de Djerba.





Transports en commun : des citoyens contraints d'enjamber la porte d'un métro

Une vidéo portant sur la situation des transports en commun en Tunisie a été massivement partagée par les internautes. La séquence a été publiée durant la soirée du 23 avril 2024 et montre des passagers contraints à monter à bord du métro par l’espace vide là où théoriquement, une vitre était installée. La séquence montre les usagers du métro dans l’obligation d’enjamber la porte du métro afin d’y pénétrer par le cadre de la fenêtre installée au niveau de la porte du métro. Il semble que la vitre soit brisée depuis longtemps.





Majdi Karbai : des migrants victimes de torture dans une prison à Milan

L’ancien député et militant, Majdi Karbai, est intervenu, mercredi 24 avril 2024, dans la matinale de Mosaïque FM. Il a indiqué, au micro de Jihen Miled, que treize policiers italiens font l’objet d’une instruction et huit ont été renvoyés dans le cadre d’une affaire de torture et d’agressions sexuelles commises au sein d’une prison de la région de Milan. Majdi Karbai a souligné que des migrants mineurs font partie des victimes dont probablement des Tunisiens.