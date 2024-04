Transports en commun : des citoyens contraints d'enjamber la porte d'un métro

Une vidéo portant sur la situation des transports en commun en Tunisie a massivement été partagée par les internautes. La séquence a été publiée durant la soirée du 23 avril 2024 et montre des passagers contraints à monter à bord du métro par l’espace vide là où théoriquement, une vitre était installée.

La séquence montre les usagers du métro dans l’obligation d’enjamber la porte du métro afin d’y pénétrer par le cadre de la fenêtre installée au niveau de la porte du métro. Il semble que la vitre soit brisée depuis longtemps. La porte, quant à elle, est bloquée est inutilisable. Solution du côté de notre chère Transtu : autoriser la mise en circulation du wagon en question et ne pas se préoccuper de la qualité des services et du calvaire des citoyens.

La vidéo a suscité une multitude de critiques et de réactions. Certains ont crié au scandale et ont indiqué que la vidéo résumait la situation de la Tunisie. D’autres se sont interrogés sur le futur de la Tunisie. Bien évidemment, quelques internautes n’ont pas manqué de commenter de façon sarcastique la chose. L’un d’entre eux s’est contenté de partager la vidéo avec le mot suivant « Décennie de la joie », en référence à l’utilisation du terme « décennie noire » pour la période d’avant le 25-Juillet. « Réélire le président est une obligation… Qu’on pratique la discipline de la montée et des haies », a ajouté un autre citoyen.

On notera que malgré le flux de critiques et le nombre fulgurant de commentaires et de partages de la vidéo depuis hier soir, rien n’a été publié du côté de la Transtu. La société ne semble pas avoir, encore, pris connaissance de l’incident.

S.G