Fathi Ben Khalifa : le prix d’un mouton convenable atteint 1500 dinars sur le marché

Le conseiller économique de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), Fathi Ben Khalifa, a indiqué, mercredi 24 avril 2024, sur Jawhara FM, que le prix du mouton pour l’Aïd el Kebir se situera entre 600 et 1500 dinars.

« Il faut arrêter de dire n’importe quoi, chaque année on entend parler de prix exorbitants (…) On manque de bêtes c’est un fait, importer pourrait être une solution, mais la stratégie pour reconstituer le cheptel doit être travaillée dès aujourd’hui. Pour cela, il faut que l’administration et la profession travaillent ensemble », a-t-il précisé, au micro de Hatem Amara.

Le responsable a souligné que la production permettra de réguler les prix estimant que l’importation devrait être orientée vers la reconstitution du cheptel.

Le président de la chambre syndicale nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a, rappelons-le, affirmé que le prix d’un « mouton convenable » atteint aujourd’hui 1500 dinars sur le marché. Il a appelé les autorités à mettre en place une commission multipartite pour trouver des solutions et mettre en place un plan d’action efficace permettant de proposer la viande ovine à des prix raisonnables à la portée du citoyen.

M.B.Z