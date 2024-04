Censure d’un reportage de l’émission “Les quatre vérités” traitant de sextorsion sur des enfants

Le journaliste Hamza Belloumi qui anime l’émission « les quatre vérités » diffusée sur El Hiwar Ettounsi, a publié, mardi 23 avril 2024, un post sur les réseaux sociaux où il déplore une décision de justice interdisant la diffusion d’un reportage de l’émission.

Il a souligné, en outre, qu’il s’agit du huitième reportage de son émission, censuré sur décision de justice.

« Nous avons reçu une décision du Tribunal de première instance de Tunis interdisant la diffusion de l’enquête intitulée « Réveillez-vous, parents ! ». Le motif est de préserver l’intérêt supérieur des enfants et protéger leurs données personnelles. L’enquête était censée révéler les méthodes de chantage sexuel (sextorsion) sur des enfants lors de plusieurs incidents et notamment au sein d’une administration publique. Bien évidemment, nous n’avons révélé aucune identité et nous avons œuvré à protéger les données des mineurs et de leurs familles, tout en éclairant l’opinion publique, en particulier les parents, sur les dangers qui menacent les enfants », a annoté le journaliste.

Par ailleurs, Hamza Belloumi a affirmé qu’empêcher la diffusion de l’émission pour la huitième fois, « contrairement à ce que dispose la loi en ce qui concerne la censure préalable », n’a jamais été une solution à aucun phénomène, notamment celui de la protection des mineurs. Il a ajouté que « l’intérêt supérieur des enfants nécessite leur protection contre les criminels en fuite, et non contre un programme qui cherche à dénoncer la criminalité de ceux qui les font chanter et les agressent sexuellement ».

I.L