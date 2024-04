Isie, Kamel Letaief, Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 23 avril 2024 :





(...) Les membres du conseil ont discuté du projet d’amendement de la décision réglementaire de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n°2014-18 du 4 août 2014, relative aux règles et procédures de candidature pour les élections présidentielles, amendée et compétée par la décision n°2019-18 pour qu’elle soit conforme aux articles 88, 89 et 90 de la Constitution ainsi qu’aux articles 40, 41 et 42 de la Loi électorale, notamment en ce qui concerne les conditions d'âge et de nationalité ainsi que la condition de jouir des droits civils et politiques et d'être libre des empêchements prévus aux articles 161 nouveau et 163 de la Loi électorale et à l'article 30 du Code pénal, et de ce qui en découle en l’occurrence la nécessité que le candidat fournisse une copie de son casier judiciaire (Bulletin n°3, communément appelé B3) ».





Kamel Letaïef entame une grève de la faim

L'homme d'affaires et lobbyiste Kamel Letaïef a décidé d'entamer une grève de la faim depuis le vendredi 19 avril 2024, apprend Business News de source familiale. Kamel Letaïef proteste ainsi contre son maintien en détention bien que la période maximale de détention préventive de quatorze mois ait pris fin le vendredi 19 avril. Kamel Letaïef fait face à plusieurs chefs d'accusation dans le cadre de l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État.







Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj adressent une lettre aux avocats

Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj, avocats et détenus dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, ont adressé, mardi 23 avril 2024, une lettre depuis leur prison, à leurs confrères les appelant à serrer les rangs et à défendre la justice et son indépendance face à la tyrannie du pouvoir. Les deux avocats ont rappelé qu’ils font face, ainsi que les autres détenus, à une injustice, ainsi qu’à une série de violations des procédures pénales, soulignant que la décision de clôture de l’instruction témoigne que l’affaire était dénuée de tout fondement et qu’elle était à la limite du ridicule.







Leila Hammami propose un référendum sur la polygamie et crie au complot médiatique

À l’approche de l’élection présidentielle prévue d’ici fin de l‘année 2024, Leila Hammami a encore une fois annoncé sa candidature. Elle a publié, à la date du 21 avril 2024, sur son profil Instagram un message indiquant que son programme s’articulera autour d’un référendum portant sur plusieurs questions, dont la polygamie. La photo publiée par la candidate contenait la phrase suivante : « En tant que présidente de la République, je consulterai le peuple par référendum au sujet d’un nouveau système englobant la question de la polygamie





SFBT : Baisse des ventes de bière de plus de 18% à fin mars 2024

La Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) a annoncé des chiffres en baisse pour le premier trimestre 2024. Selon les chiffres communiqués, les ventes ont baissé de 18,26%, atteignant 243.954 d’hectolitres fin mars 2024 contre 298.453 d’hectolitres un an auparavant. Les ventes de bière en volume ont diminué, quant à elles, de 12,23% passant de 4,39 millions de caisses à 3,85 millions caisses entre 2023 et 2024.