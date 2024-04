Anne Gueguen sur la guerre à Gaza : la France œuvre pour une solution à deux États !

L’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Gueguen, a souligné, mardi 23 avril 2024, que la position défendue par son pays concernant la guerre au Moyen-Orient est la solution à “deux États”.

Elle a rappelé, sur Diwan FM, que la France a voté en faveur de l’admission à l’ONU de la Palestine comme membre de plein droit, soulignant que la France œuvre, avec ses partenaires, à calmer la situation dans la région et à un cessez-le-feu immédiat et permanent.

“ La France condamne et refuse fermement toute violence commise à l’encontre des civils. Nous refusons et condamnons la politique colonialiste menée par Israël sur les terres palestiniennes et nous déployons de grands efforts au niveau politique pour un règlement global et pour appeler Israël à garantir l’accès total des aides humanitaires dans toute la Bande de Gaza “ a affirmé Anne Gueguen.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a, rappelons-le, refusé jeudi d'admettre la Palestine comme État membre de plein droit à l'ONU en raison du veto des États-Unis. Le projet de résolution présenté par l'Algérie a reçu douze voix pour, une voix contre (États-Unis) et deux abstentions (Royaume-Uni et Suisse).

M.B.Z