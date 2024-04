Le bus-bibliothèque de l’Association Lina Ben Mhenni incendié à Djerba

L’Association Lina Ben Mhenni, a publié, mardi 23 avril 2024, un communiqué où elle annonce « avec un profond choc et consternation » la nouvelle de l'incendie du bus de l'association à Djerba, dans la nuit du vendredi 19 avril.

Ce bus fixe, précise l’association, contenait des livres et du matériel culturel et était posé derrière la bibliothèque en tant qu’annexe. Il ne comportait aucun câble ou installation électrique.

« Nous condamnons cet acte odieux qui a visé les efforts de l'association Lina Ben Mhenni pour promouvoir la lecture et la culture à Djerba et ses environs. Cet acte ne peut être interprété que comme l’expression d’une culture de violence et d’impunité qui menace de nuire au travail associatif, civique et bénévole. Nous appelons les autorités locales et les services de sécurité à agir rapidement pour identifier les responsables de ce crime et les traduire en justice, et à assurer la protection des associations et institutions culturelles contre toute attaque future », a souligné l’organisation.

M.B.Z