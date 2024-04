Vague de soutien à la directrice du collège d'Ennasr mutée à Ben Arous

Imprimer

Les élèves du collège d'Ennasr ont observé, aujourd’hui 18 avril 2024, une journée de colère au sein de l’établissement et ont décidé de boycotter l’intégralité des cours. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les élèves ne manifestent pas contre un enseignant ou un surveillant, ils ne contestent pas une décision de la part de la direction de l’établissement. Ils expriment plutôt leur opposition à la décision de mutation de la directrice du collège d'Ennasr, Nozha Fourati.

Plusieurs vidéos et photos, circulant sur les réseaux, ont montré une foule d’élèves criant et exprimant leur colère. Ils ont tenu à montrer qu’ils étaient outrés et révoltés par la mutation de la directrice du collège d’Ennasr. Nozha Fourati vient en effet d'être transférée, en tant qu’enseignante, à Ben Arous sur ordre du ministère de l’Éducation.

La nouvelle est loin d’être passée inaperçue. Le sentiment de colère et d’opposition à la décision du ministère de l’Éducation ne s’est pas limité aux élèves. Des anciens de l’établissement et des parents ont, eux aussi, décidé d’exprimer leur soutien à la dame. Un appel a même été lancé dans le but de se rassembler, demain 19 avril 2024, afin de participer à une manifestation de soutien à la directrice et de signer une pétition adressée au ministère de l’Éducation.

« Tout mon soutien à madame Zohra Fourati… Professionnelle et éthique, les parents et les élèves l’aiment… Elle a donné sans compter… Elle agit comme une mère avec ses enfants », étaient certains des messages publiés par les internautes.

Une ancienne élève du collège a ajouté : « Bonsoir à tous et à toutes, je suis une ancienne élève du collège. Je viens d’apprendre la triste nouvelle. Je ne peux pas ne pas parler de madame Zohra, notre chère directrice qui était toujours de notre côté et qui a toujours été une seconde mère pour nous tous. Aujourd’hui, je ne peux pas ne pas parler de notre chère directrice qui s’est toujours engagée envers l’excellence éducative et le bien-être des élèves. Votre soutien inébranlable envers nous tous a toujours créé un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Toute notre solidarité, chère directrice. Nous sommes là pour vous, comme vous l’avez toujours été pour nous. Nous vous aimons ».

S.G