Libération d'Anis Kaâbi, secrétaire général du syndicat des agents de la STA

Le secrétaire général adjoint de l'UGTT, Sami Tahri a annoncé, ce 18 avril 2024, la libération d'Anis Kaâbi secrétaire général du syndicat des agents de la Société Tunisie Autoroutes (STA) arrêté depuis 31 janvier 2023.

Pour rappel, la police avait pris d’assaut le domicile d’Anis Kaâbi durant la soirée du 31 janvier 2023. Ce dernier a été arrêté puis conduit au district de police d’El Gorjani. Par la suite, et à la date du 2 février 2023, le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt contre le secrétaire général du syndicat des agents de la STA.

L’affaire repose sur une grève tenue par les agents de l’entreprise. On avait accusé Anis Kaâbi d’avoir usé de sa qualité de fonctionnaire et, de ce fait, causé un préjudice à l'administration en vue de faire obstacle à l'exécution d'un service public conformément aux dispositions des articles 96 et 107 du Code pénal. Le tribunal a ouvert une enquête déposée par le représentant légal de Tunisie Autoroutes.

S.G