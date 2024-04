Un journaliste palestinien remporte le prix du World Press Photo

Mohammed Salem, journaliste photographe palestinien a remporté, jeudi 18 avril 2024, le prix de la meilleure photo au concours World Press Photo.

Les quatre gagnants, sélectionnés parmi un total de 61.062 candidatures provenant de 3.851 photographes dans 130 pays, ont été félicités pour leur courage, leurs compétences et leur empathie.

Mohammed Salem a remporté le prix de la photo de l’année pour la photographie d’une femme palestinienne embrassant le corps de sa nièce, publiée par Reuters. On y voit Ines Abu Maamar berçant le corps de sa nièce Saly, cinq ans, qui a été tuée, avec sa mère et sa sœur, lorsqu'un missile israélien a frappé leur maison à Khan Younis, à Gaza.





Le journaliste palestinien a décrit la photo comme un « moment puissant et triste qui résume le sens plus large de ce qui se passait dans la bande de Gaza ». Le jury a déclaré que l'image avait été « composée avec soin et respect, offrant un aperçu à la fois métaphorique et littéral d'une perte inimaginable ».









M.B.Z