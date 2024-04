La TSB Bank annonce un déficit de plus de cent millions de dinars en 2022

La Tunisian Saudi Bank (TSB Bank), ex Stusid Bank, vient de publier ses états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2022. Il en ressort que la banque est déficitaire au niveau individuel et bénéficiaire au niveau consolidé.

En effet, l’établissement financier a enregistré un résultat net de 102 millions de dinars (MD) fin 2022 contre 3,67 MD un an auparavant. La banque a payé un impôt de 0,34 MD, en hausse de 7,66% par rapport à un an auparavant (soit 0,024 MD en plus).

Le Produit net bancaire (PNB) s’est situé à 37,63 MD fin 2022, en baisse de 20,52%. Son résultat d’exploitation est également en diminution et se situe à -100,87 millions de dinars comparativement à une année auparavant.

Côté consolidé, le groupe Stusid Bank a enregistré un résultat net de -63,25 de 6,27 MD fin 2022 contre 55,36 MD un an auparavant.

Le Produit net bancaire (PNB) consolidé s’est situé à 48,84 MD fin 2022, en en hausse de 22,66%.

